Blade Prince Academy annoncé pour le 7 mars

Publié le Mercredi 14 février 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Au coeur des ténèbres

Inspiré des mangas, Blade Prince Academy est un jeu de rôle tactique prévu sur PC, via Steam , qui vient d'être annoncé pour le 7 mars prochain. Il est développé par le petit studio indépendant français Angel Corp et édité par l'éditeur français Firesquid.Dans le jeu, vous allez diriger un groupe de Blade Princes de l'Académie des Princeslames de la ville d'Abjectalia. Votre groupe affrontera des gangs, des monstres, des sectes... et vous plongera au coeur des ténèbres.Il sera vendu 19,99 €.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.