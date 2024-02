Une date de sortie sur Switch pour Cavern of Dreams

Publié le Mardi 13 février 2024 à 11:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Un petit brin de nostalgie

Après un petit carton sur Steam, Cavern of Dreams débarque sur Switch. Adoubé comme successeur de Spyro, Crash ou encore Rayman, le jeu édité par Super Rare Games et développé par Bynine Studios raconte l'histoire de Fynn, un jeune dragon, à la recherche de sa fraterie qui tarde à éclore, et qui a été volée par un mystérieux méchant.Vous allez parcourir le monde à la recherche des 40 oeufs volés, chaque monde ayant ses propres décors, ses propres pièges, ses propres ennemis. Vous évoluerez à chaque monde et obtiendrez de nouveaux équipements, vous conférant de nouveaux pouvoirs.Cavern of Dreams arrive sur Nintendo Switch le 29 février prochain, une date aussi spéciale que cet hommage rétro.