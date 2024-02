Le jeu de rôle papier Tainted Grail lance son financement participatif

Publié le Mercredi 14 février 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Sympa !

Studio français de création de jeux de rôle papier, le studio Agate lance un financement participatif pour son prochain projet, le jeu Tainted Grail : La Geste d'un monde mourant.Basé sur le jeu de plateau d'Awaken Realms, Tainted Grail se base sur les légendes arthuriennes et la mythologie celtique.Un siècle après la chute d'Avalon, le monde est mourant. Dévasté par le Wyrd, un brouillard mystérieux où chaque rencontre peut avoir un impact sur la santé mentale des personnages, le monde de Tainted Grail ne peut plus compter que sur des héros pour le sauver...Allez jeter un coup d'oeil et, éventuellement réserver votre exemplaire du jeu, sur le site de financement participatif Gamefound