Lake arrive sur Switch le 15 février

Publié le Mercredi 14 février 2024 à 10:30:00 par Théo Valet

Quoi de mieux qu'un facteur-simulator pour se relaxer ?

Dans Lake, vous incarnez Meredith, une quadragénaire qui quitte sa grande ville pour retourner dans sa paisible petite ville natale nommée Providence. Arrivée là-bas, elle remplace son père en tant que factrice et livre lettres et colis à tout un panel de personnes. Elle ravive des vieilles amitiés, fait de nouvelles rencontres et bien plus encore.Comme vous pouvez le constater, c'est un pitch très relaxant qui vous plonge dans un jeu tout aussi apaisant.Dans Lake, vos choix ont des conséquences et vous vivrez une histoire à embranchements où il n'y a ni bonnes ni mauvaises décisions. En plus de votre rôle de factrice, vous aurez de nombreuses autres activités à faire, comme passer du temps avec des amis, aider vos voisins, ou simplement rester chez vous avec un bon livre.Lake sera disponible sur Switch le 15 février. Le jeu est actuellement disponible sur PC via Steam ou Epic Games Store, sur PlayStation 4 et 5, ainsi que sur Xbox One et Series X|S.