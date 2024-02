Lysfanga: The Time Shift Warrior est maintenant disponible sur PC

Publié le Mercredi 14 février 2024 à 11:00:00 par Théo Valet

Un hack'n'slash tactique qui a fait forte impression aux Pégases 2022

Premier jeu développé par Sand Door Studio, Lysfanga : The Time Shift Warrior est un hack’n’slash tactique édité sous le label Spotlight de Quantic Dream.Dans Lysfanga : The Time Shift Warrior, vous incarnez Imë, un personnage doté de la capacité unique de remonter quelques secondes en arrière et d'invoquer des "rémanences" - des clones - pour vous assister dans la bataille contre vos ennemis. Le jeu offre une multitude de combinaisons entre les rémanences, les sorts et les armes, permettant à chaque joueur de compléter chaque arène à sa manière, selon sa propre stratégie.Pour ceux qui recherchent un défi supplémentaire, il est possible de modifier la difficulté et d'ajouter des modificateurs pour débloquer de nouvelles récompenses dans un mode de jeu spécial appelé « Souvenirs de Batailles ». En revisitant et en optimisant chaque arène, les joueurs se lanceront dans une compétition contre eux-mêmes, visant à surpasser les scores de référence du jeu.Pour les amateurs de musique, Quantic Dream et Sand Door Studio ont mis à disposition la bande originale du jeu, composée par les talentueux Thomas Lanza et Pablo Gomez. Elle est disponible ici. Le jeu est désormais disponible sur PC via Steam et l’Epic Games Store au prix de 24,99€. Pour ceux qui l'achètent pendant la semaine de lancement, une réduction de 20% est appliquée, ramenant le prix à 19,99€.