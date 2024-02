Golazo! 2 Deluxe - Complete Edition arrive sur Switch et PS5 le 11 avril

Publié le Mercredi 14 février 2024 à 10:45:00 par Théo Valet

Un jeu de foot arcade à l'ancienne !

58 équipes nationales

10 stades internationaux

12 équipes de rue

6 terrains de rue

Un Tour du Monde de Rue

La Coupe Internationale

La Ligue Mondiale

La Coupe d'Europe

Le Tournoi Qatar 22

Un filtre d'art pixelisé et la vue aérienne

La Ligue Ultime

Développé par Purple Tree et édité par Meridiem Games, Golazo! 2 Deluxe - Complete Edition est un jeu de foot arcade prévu pour être accessible à tous.Le jeu arrive dans une version physique sur PS5 et Switch le 11 avril prochain. Cette version comprend un boîtier spécial, une carte holographique différente pour chaque plateforme, et un code exclusif pour télécharger des couvertures alternatives. Cette édition physique comprend également trois DLC supplémentaires.Le jeu en lui-même comprend :Grâce aux DLC, vous retrouverez également :