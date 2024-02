- Dragon Quest Builders trouve son chemin sur Steam

Publié le Mercredi 14 février 2024 à 11:30:00 par Walid Hamadi

8 ans après sa sortie initiale sur PS4, 5 ans après la parution du deuxième épisode sur PC, Dragon Quest Builders premier du nom est apparu sur Steam. Le but est toujours le même : reconstruire le royaume dévasté d’Alefgard et bâtir vos défenses face aux attaques menées par Lordragon et ses monstres. Le tout dans un immense terrain de jeu qui vous demandera de farmer plein de ressources et de crafter des objets de plus en plus rares.Le jeu est disponible seul ou en bundle accompagné de sa suite et inclus bien entendu toutes les améliorations existantes ainsi que le DLC « Terra Incognita » qui comprend des statuettes décoratives, un tapis volant pour observer ses créations sous tous les angles, un kit d’astronomie pour pimper le ciel étoilé et un Anneau Pixel qui offre un boost de loot sur les ennemis.