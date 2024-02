Nintendo annonce 4 nouvelles transformations pour Princess Peach: Showtime!

Publié le Jeudi 15 février 2024 à 10:00:00 par Théo Valet

Une garde-robe bien variée !

Peach patineuse : utilisez son assurance et son équilibre de patineuse pour entrer sur la glace et surclasser vos ennemis. Rejoignez les autres danseurs pour réaliser une performance éblouissante pleine de sauts et de pirouettes, et dominez la compétition pour aider vos compagnons.

Peach voleuse : infiltrez-vous, élancez-vous et traversez la scène dans cette performance audacieuse s’appuyant sur différents gadgets pour contourner les défenses des brigands de la Grappe maléfique. Découvrez le frisson (et les charmes) de l’espionnage, et tirez votre révérence dans une évasion spectaculaire.

Peach sirène : même sous la mer, Peach est capable de chanter magnifiquement bien. Utilisez sa voix magique pour contrôler des bancs de poissons ou vous synchroniser avec un orchestre aquatique. Dirigez de sympathiques créatures marines pour qu’elles révèlent des chemins cachés et vous aident à résoudre des énigmes.

Peach super-héroïne : passez du statut d’héroïne à celui de super-héroïne pour défendre les innocents à l’aide de puissants coups de poing et d’une force surhumaine. Volez, projetez des objets et combattez vos ennemis dans ce spectacle bourré d’action se déroulant à la fois au sol et dans les airs.

Prévu pour le 22 mars prochain sur Switch, Princess Peach: Showtime! est un jeu d'action-aventure où vous allez incarner la célèbre princesse tirée du Royaume Champignon de Mario.Le jeu se déroule dans le Théâtre de l'Étincelle où la Princesse Peach et quelques Toads décident de se rendre pour assister à un spectacle. Mais celui-ci est interrompu par Syrah, une étrange créature masquée qui envahit le théâtre et s'en empare. Peach doit faire équipe avec Stella, la gardienne du théâtre, pour l'arrêter.On sait que le jeu tourne autour des transformations de la princesse et que ces transformations lui apportent des capacités spéciales. On connaissait les transformations épéiste, détective, pâtissière, kung-fu, ninja et western, on en connaît désormais 4 de plus :