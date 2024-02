NIS America annonce le prochain opus de YS

Publié le Jeudi 15 février 2024 à 09:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

TiCS, comiCS, atomiCS

La désormais très connue série des YS va revenir bientôt avec ce nouvel opus, YS X : NordicsAlors pour la faire courte, vous avez le jeune aventurier roux Adol Christin et la pirate Karja Balta qui se retrouvent liés par le destin (comme c'est convénient) et le mystérieux pouvoir de Mana.Alors qu'ils cherchent un moyen de briser les liens mystiques qui les unissent, poil de carotte et Elizabeth Swann se retrouvent pris dans un conflit entre deux factions : les Normans (guerriers navigateurs) et les Griegers (apparemment immortels, rien que ça).Mais pas de panique les liens sacrés du Ma....na, les aidera pour sauver les habitants du golfe d'Obelia.Ys X: Nordics arrivera à l'automne 2024 sur Nintendo Switch, PS4, PS5 et PC.