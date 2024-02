WWE 2k24 vous permet de revivre les plus grands moments de Wrestlemania

Publié le Jeudi 15 février 2024 à 10:30:00 par Théo Valet

Les fans de catch nostalgiques, vous voilà servi !

Ricky «The Dragon » Steamboat avec George «The Animal » Steele contre « Macho Man » Randy Savage avec Miss Elizabeth - WrestleMania III.

Hulk Hogan contre Andre the Giant avec Bobby « The Brain » Heenan - WrestleMania III.

« Ravishing » Rick Rude avec Bobby « The Brain » Heenan contre Ultimate Warrior - WrestleMania V.

Bret « Hitman » Hart contre « Rowdy » Roddy Piper - WrestleMania VII.

Razor Ramon contre Shawn Michaels - WrestleMania X.

Bret « Hitman » Hart contre « Stone Cold » Steve Austin - WrestleMania 13.

« Stone Cold » Steve Austin contre The Rock - WrestleMania X-Seven.

Eddie Guerrero contre Kurt Angle - WrestleMania XX.

The Undertaker contre Shawn Michaels - WrestleMania 25.

Seth Rollins contre Randy Orton - WrestleMania 31.

Becky Lynch vs Ronda Rousey contre Charlotte Flair - WrestleMania 35.

« The Fiend » Bray Wyatt contre John Cena dans un Firefly Funhouse match - WrestleMania 36.

« Stone Cold » Steve Austin contre Kevin Owens - WrestleMania 38.

Rhea Ripley contre Charlotte Flair - WrestleMania 39.

Roman Reigns contre Cody Rhodes - WrestleMania 39.

Bianca Belair contre Asuka - WrestleMania 39.

Et plus encore...

L'Édition Deluxe sera disponible le mardi 5 mars 2024 en version numérique, et en version physique le vendredi 8 mars 2024.

L'Édition 40 ans de WrestleMania sera disponible, au format numérique uniquement, le mardi 5 mars 2024.

L'Édition Standard et l'Édition numérique standard Cross-Gen seront disponibles le vendredi 8 mars 2024.

Grâce au "2K Showcase... des Immortels" de WWE 2K24, vous allez pouvoir revivre 21 matchs à travers les cinq décennies de l'histoire de WrestleMania, chacun étant débloqué en terminant le match précédent. On retrouve donc :Le jeu sera disponible sur PC, PS4 et PS5 ainsi que sur Xbox One et Series en 3 éditions :