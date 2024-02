Banishers: Ghosts of New Eden est disponible !

Publié le Vendredi 16 février 2024 à 09:30:00 par Matis Duperray

Combattre la mort par la mort

Préparez vous à affronter les morts, car après tant d’attente, Banishers: Ghosts of New Eden est enfin disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X|S !Le jeu nous plonge dans la peau de deux chasseurs d’esprits : Antea Duarte et Red mac Raith, parcourant la région de New Eden en 1695. Petit twist : Antea est morte, et l’association de ses pouvoirs spectraux et des armes de Red nous permetteront d’affronter les horreurs de l'au-delà, dans l’espoir d’un jour libérer Atea de son sort.Pour fêter la sortie de leur nouveau titre, Focus Entertainment et DON’T NOD nous révèlent une magnifique bande-annonce de lancement, ou Antea et Red exposent les dilemmes de leur profession, sur une excellente reprise de Where is my Mind, des Pixies.En plus de sa version standard, vous trouverez également deux éditions spéciales proposant chacune leurs lots de goodies et bonus en jeu !Vous pouvez retrouver Banishers: Ghosts of New Eden sur steam dès maintenant !