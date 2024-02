- Passing By - A Tailwind Journey, un nouveau jeu d'aventure pour mi-mars

Publié le Vendredi 16 février 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Devenez Curly

Développé par le studio indépendant allemand Windsocke et édité par Dear Villagers, Passing By - A Tailwind Journey est un jeu d'aventure prévu pour le 12 mars prochain, sur PC et sur Nintendo Switch.Entre puzzles, survie et exploration, Passing By - A Tailwind Journey propose d'incarner la jeune Curly et de naviguer d'île en île à bord de votre ballon. Vous y récupèrerez des ressources dans le but d'atteindre une destination mystérieuse pour y livrer une lettre encore plus mystérieuse.Le jeu est prévu sur PC et Nintendo Switch.