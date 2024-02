- Turbo Golf Racing sort officiellement ce printemps 2024 !

Publié le Vendredi 16 février 2024 à 11:45:00 par Matis Duperray

Entre Traditions et Modernité

Tout le monde sait à quoi ressemble une partie de golf, mais que se passe t’il si l’on remplace les clubs par des voitures suralimentées ? C’est ce que nous propose de découvrir, dont la sortie finale est officiellement annoncée pour cesur PC et PS5 !Dans ce jeu compétitif en multijoueur, vous avez l’occasion d’affronter vos amis dans une course de voitures survoltée. Mais plus que simplement passer la ligne d'arrivée, votre objectif est cette fois d’envoyer votre balle de golf personnel dans le trou d'arrivée avant vos adversaires ! Si vous cherchez le mixe parfait entre la technicité de Rocket League et le fun de Golf with your Friend, alors peut être quesaura combler vos attentes !Quoi qu’il en soit, Hugecalf Studios annonce l’organisation d’un concours avec cash prize à la clé pour fêter la sortie de leur jeu.En attendant, vous pouvez retrouver Turbo Golf Racing en early access sur steam