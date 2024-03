(TEST) Rise of the Ronin (PS5)

Publié le Vendredi 29 mars 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Ronin des bois

Sincèrement, si j'en avais envie, je pourrais. Parfaitement. je pourrais me laisser pousser les cheveux sur les côtés et les attacher en petite queue de cheval. Je pourrais me raser le dessus de la tête où poussent quelques vestiges de chevelure. Je pourrais mettre des tongs en bois avec des chaussettes. Je pourrais aussi me balader en robe de chambre. Et surtout, j'ai un katana chez moi. Je pourrais le décrocher du mur de mon bureau où il trône fièrement, et m'amuser à courir dans la rue pour découper des méchants.Sachant que pour moi, tout ce qui est dehors est méchant.Je pourrais si j'en avais envie. Mais je n'ai vraiment, mais alors vraiment pas envie.Et donc, j'ai testé Rise of the Ronin. Qui ne m'a pas donné plus envie non plus de me travestir en nippon médiéval.