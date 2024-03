- Don't Be Afraid 2, un escape room d'horreur psychologique

Publié le Vendredi 29 mars 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Ne criez pas trop fort

Don't Be Afraid est un jeu d'aventure de type horreur dans lequel vous incarnez un jeune garçon enlevé par un psychopathe. Enfermé dans sa lugubre demeure, vous allez devoir survivre et vous enfuir. Le jeu est proposé à bas prix (moins de 10 € normalement, moins de 3 € en soldes actuellement sur Steam ) et a remporté un bon petit succès.Une suite, baptisée sobrement Don't be afraid 2, vient d'être annoncée. Elle sortira cette année sur PC, mais aussi sur Xbox Series, PlayStation 5 et Nintendo Switch.Une nouvelle fois, il s'agira de sortir vivant d'un manoir horrible, où la réalité et les cauchemars s'entremêlent.Le jeu est signé Eneiga Games et développé par Cat-astrophe Games.