- Bulwark: Falconeer Chronicles est sorti

Publié le Vendredi 29 mars 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Cui cui

Bulwark: Falconeer Chronicles vient de sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le jeu est édité par Wired Productions et développé par Tomas Sala.On vous rappelle que Bulwark: Falconeer Chronicles est un city builder qui prend place dans l'univers fantastique de The Falconeer, jeu sorti fin 2020 et dans lequel vous combattiez à dos d'oiseaux de guerre géants dans un monde dévasté.Après des décennies de guerre, les survivants ont fui les températures intenables pour s'établir dans les hautes montagnes.Vous allez devoir construire une forteresse à flanc rocheux et tenter de développer votre cité. Vous devrez aussi être capable d'accueillir ces oiseaux mais aussi des dirigeables.