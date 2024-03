Terra Memoria : le nouveau RPG est disponible

Publié le Jeudi 28 mars 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Les copains d'abord

Hommage aux JRPG, développé par le studio montpellierain La Moutarde, et édité par Dear Villagers, le jeu Terra Memoria est un RPG d'aventures au tour par tour, qui mêle pixel art et 3D.Il est désormais disponible sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series.Dans un monde fantastique, les cristaux magiques viennent à disparaître. D'anciens robots réapparaissent... 6 amis vont monter une expédition pour explorer le monde de Terra et pour venir en aide à la population.Le jeu inclus du combat au tour par tour, mais surtout de l'exploration, du crafting, de la construction, du commerce... ou encore de la cuisine parce que bon, hein, fais faim.Le maître-mot de l'aventure reste, quoi qu'il arrive, l'amitié. Avec un grand a. Même si moi je l'ai écrit avec un petit.