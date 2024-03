Publié le Jeudi 28 mars 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Pour les mechs, les vrais

Sorti en accès anticipé il y a un an et demi, War Robots: Frontiers arrive en bêta ouverte du 11 avril au 2 mai. Autrement dit, vous pourrez y jouer gratuitement, sans avoir besoin de vous inscrire et espérer être sélectionné.Développé sur Untreal Engine 5, le jeu se déroule 200 ans après le premier épisode de War Robots. Il est signé du développeur Pixonic et de l'éditeur MY.GAMES.Le jeu est actuellement disponible sur PC (une grosse mise à jour de printemps présentée en vidéo vient d'ailleurs d'être lancée), mais il devrait sortir aussi sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Xbox One cette année.Vous allez devoir construire votre mecha dans un hangar, chaque pièce lui conférant des capacités spéciales, et vous allez ensuite partir au combat.