- Rauniot, un jeu d'aventure post-apocalyptique en 3D isométrique

Publié le Mercredi 27 mars 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

C'est le Nooooooord !

Rauniot est un jeu d'aventure de type point'n click en 3D isométrique, développé par les finlandais d'Act Normal Games, et qui sortira le 17 avril prochain sur PC, via Steam , au prix de 174,49 €.Le jeu se déroule au nord de la Finlande, après une catastrophe apocalyptique. Nous sommes en 1975. Le monde a été submergé par des déchets de centrales, tout est contaminé, les enfants naissent avec des mutations...Bref, bienvenue.Aino est une survivante. Et il va falloir faire en sorte qu'elle le reste...