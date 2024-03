- Honeycomb: The World Beyond, un jeu de survie bio

Publié le Mercredi 27 mars 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Voyage en terre inconnue

Développé par Frozen Way est prévu sur PC, via Steam , mais aussi sur PlayStation, pour le 3e trimestre de cette année, Honeycomb: The World Beyond est un jeu de survie et d'exploration.Vous êtes sur la planète Sota7 et allez devoir répertorier la faune et la flore, prendre des échantillons pour les analyser, mais aussi tenter de survivre.Vous devrez étudier cet écosystème inconnu, comprendre comment il fonctionne, faire des expériences, mais aussi rester en vie face aux dangers que vous rencontrerez.Vous pourrez aussi améliorer votre base au fil du temps. Et vous aurez un hoverboard. C'est cool, ça, un hoverboard.