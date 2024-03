Final Fantasy XIV: Dawntrail annoncé pour le 2 juillet

Publié le Mardi 26 mars 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Sympa ?

Illustration spéciale pour la boîte de Dawntrail – Une illustration unique pour la boîte avec une base dorée, qui rappelle une fameuse cité d'or. L'illustration pour Dawntrail est réalisée par Yoshitaka Amano.

Magnifique figurine de rôdeur vipère - Une figurine impressionnante et d'excellente qualité du Guerrier de la Lumière en rôdeur vipère. Les dimensions de la figurine (socle compris) sont les suivantes : H 24,5 cm x L 11,5 cm x P 15 cm environ.

Carte en tissu de l'aventurier - La dernière version de la carte de FFXIV, avec les nouveaux lieux disponibles dans Dawntrail. Imprimée sur du tissu de haute qualité. Dimensions : 42 cm x 75 cm environ.

Le voyage sans fin - Un cahier ligné inspiré par le fameux journal des aventuriers. Dimensions : 15 cm x 11 cm environ.

Trousse de l'aventurier - Une trousse dépliable qui vous permettra de ranger vos instruments d'écriture et autres petits objets essentiels à vos aventures. Lorsqu'elle est dépliée, la trousse mesure environ 21 cm x 24 cm.

Objet en jeu : Monture Arkh - Frayez-vous un chemin jusqu'aux cieux avec votre propre Arkh, inspirée par l'eidolon dynamique de FINAL FANTASY IX. Vous pouvez regarder la bande-annonce de cette monture ici : https://youtu.be/2BC8s5jBNPM

Objet en jeu : Mascotte Grenat - Plus libre qu'un canari et plus tranchant qu'une dague, cet adorable pantin de Grenat de FINAL FANTASY IX est prêt à s'envoler sans crainte vers l'inconnu.

Objet en jeu : Pinceau chocobo : Arme de pictomancien - Avec un style adorable inspiré par les chocobos et des effets scintillants inimitables, ce pinceau loufoque est parfait pour tout pictomancien.

Accès anticipé – L'accès anticipé devrait être disponible à partir du vendredi 28 juin 2024 à 11 h (heure de Paris) et permettra de jouer à Dawntrail avant sa sortie officielle.

Objet en jeu : Mascotte miniature de Djidane - Cette version miniature de Djidane de FINAL FANTASY IX sera le compagnon parfait pour vos aventures... Tant que vous gardez un œil sur vos effets personnels.

Objet en jeu : Boucles d'oreilles d'Azeyma - Des boucles d'oreilles inspirées par le soleil radieux, symbole de la déesse Azeyma. Ces boucles d'oreilles très pratiques augmentent les attributs de l'utilisateur selon sa classe ou son job ainsi que son niveau actuel. De plus, quand elles sont portées, elles permettent de gagner 30 % d'EXP en plus en battant des ennemis, idéal pour passer rapidement un job au niveau 90.

La nouvelle extension Final Fantasy XIV: Dawntrail sortira le 2 juillet. Cette extension comprendra, entre autres, une histoire inédite, deux nouveaux jobs (le pictomancien et le rôdeur vipère), de nouveaux donjons et combats haut niveau et un niveau maximum augmenté jusqu'à 100.Cette extension peut être précommandée dès aujourd'hui, en éditions Standard et Collector.L'édition Collector est un pack comprenant un code pour l'édition numérique ainsi que la boîte Collector physique. Les joueurs sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Xbox Series X|S pourront commander la boîte Collector individuellement. La boîte Collector ne comprend que les éléments physiques ci-dessous et rien pour le jeu :L'édition numérique Collector de Dawntrail comprend les objets bonus :En cas de précommande, les joueurs bénéficieront de :