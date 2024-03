- Deathsprint 66, un nouveau jeu de courses

Publié le Lundi 25 mars 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Cours, Forrest, cours

Les jeux de courses, c'est chouette. Mais à pied, c'est plus rare... Développé par Sumo Newcastle et édité par Bachman Media Network, Deathsprint 66 a été annoncé pour le courant de l'année, sur PC, via Steam.8 coureurs s'élancent sur la piste, et doivent survivre à tous les pièges qui les attendent comme des scies à bosse. Mais les adversaires pourront aussi tenter de se tuer grâce aux armes qu'ils récupèreront...En cas de mort... pas de problème, des clones vous attendent.Les participants gagneront la course en générant de la "Hype"; obtenue grâce à des manoeuvres spéciales et prouesses originales.Une bande-annonce a été publiée. Elle ne montre strictement rien.