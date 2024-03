The Legend of Legacy HD Remastered est sorti

Publié le Lundi 25 mars 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Du vieux pas si vieux

Sorti en 2015 sur Nintendo 3DS, The Legend of Legacy a bénéficié d'une réédition HD et vient de débarquer sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch.C'est un jeu signé NIS America et développé par Furyu Corporation. Petite précision, il n'est que proposé en anglais ou japonais, sous-titré anglais.C'est un JRPG dans lequel vous allez diriger un groupe de 7 aventuriers qui parcourent Avalon. Les y attendent gloire, richesses, aventures mais surtout combats contre d'innombrables créatures.Les combats sont, bien entendu, au tour par tour.Cette édition HD Remastered ajoute de plus beaux graphismes, un sound design et une musique retravaillées.