Prochain arrêt : les consoles, pour Tram Simulator Urban Transit

Publié le Lundi 25 mars 2024 à 09:50:00 par Inès Pouille

Ding ding, à défaut de faire tchou tchou !

Après les bus, les tramways !Les développeurs de Bus Simulator vous invitent à découvrir Tram Simulator, originellement sorti l’année dernière sur Steam, maintenant disponible sur Playstation 4, 5, Xnox Series X et S, et Xbox. En plus de ces versions console s’ajoute la possibilité d’obtenir sur le jeu également sur le Microsoft Store ou l’Epic Games Store. Le jeu est vendu 19,99€ sur toutes ces plateformes.Au programme, la poursuite de votre épopée de simulation de gestion de mobilité urbaine, avec un véritable réseau ferroviaire à créer et étendre dans une métropole américaine fictive qui en a bien besoin.Pour ce faire, vous aurez à votre disposition 6 modèles de tramways jouables différents, disponibles dans 2 longueurs différentes selon vos besoins, à la cabine de pilotage interactive et propre à chacun. Le jeu comporte un mode Histoire agrémenté de 10 missions, un mode Carrière, ainsi qu’un mode Bac à sable. Pour les non-habitués des jeux de gestion, je me permets de préciser que le mode Carrière est un mode libre mais contraint par des variantes matérielles comme l’argent, tandis que le mode Bac à sable se déroule dans un monde merveilleux où l’argent n’est pas un problème, et est infini.Parmi les mécaniques les plus réalistes, on notera l’interaction de votre réseau avec le trafic routier, notamment, mais aussi la gestion des horaires, de l’état d’usure des trains, mais aussi des événements aléatoires pendant les trajets.J’ai du mal à comprendre ce qu’il y a de relaxant à gérer une alerte “Bagage oublié” de manière fictive, après en avoir mangé 2 au cours d’une même journée de travail en vrai … Mais passons.Le jeu comporte également un mode multijoueur pour … conduire des tramways avec ses amis jusqu’à 4 joueurs ? On ne jugera pas vos passe-temps. On a vu pire.A noter que si vous possédez déjà l’extension Official Tram ou le season Pass de Bus Simulator 21 Next Stop, vous recevrez automatiquement un accès gratuit au jeu, et dans le cas contraire, acheter Tram Simulator vous octroiera un code pour Official Tram (sans le jeu de base cependant, qui est nécessaire).J’avoue, que finalement, ça pourrait être drôle de se prendre pour la RATP…