Linkito : puzzles électroniques

Publié le Lundi 25 mars 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Pour apprendre à réparer son réfrigérateur ?

Linkito est un puzzle game, dans lequel vous allez, ah ben ça tombe bien, résoudre des puzzles. Chacun se base sur des dispositifs électroniques et sur les lois de l'électricité pour fonctionner.Vous devez désamorcer des bombes, décrypter des codes secrets, contrôler des robots ou tout simplement réparer des objets électroniques.Un éditeur de niveaux sera inclus, pour partager vos propres créations de puzzles avec les autres joueurs.C'est un jeu développé par Kimeria Games et édité par Playdigous Originals. Il sortira sur PC, via Steam . Une nouvelle vidéo a été diffusée.