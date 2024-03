(TEST) WD Black C50, une carte d'extension pour Xbox Series

Publié le Vendredi 22 mars 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

On a tous besoin d'une extension...

C'est amusant comme un simple mot peut avoir différentes significations. Quand j'ai parlé d'extension à tester, les réactions ont été multiples... et variées au sein de la rédac'.D'un côté, les mecs, qui ont ricané en disant qu'ils n'en avaient pas besoin. Malgré tout, deux sont venus me voir pour me dire qu'ils voulaient bien tester mon appareil pour "extend your penis".De l'autre côté, les filles m'ont demandé s'il y avait plusieurs choix pour que ça matche avec leur couleur de cheveux.Consternant constat. Résultat, je l'ai testé moi-même, cette extension. Pas de pénis. Pas de cheveux. Juste de mémoire.Au fait, vous vous appelez comment, déjà ?