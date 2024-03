- Beetlejuice 2, la bande-annonce

Publié le Vendredi 22 mars 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Le pied !

J'avoue. Je ne suis (vraiment) pas fan de Tim Burton, de ses univers... et peu de ses films trouvent grâce à mes yeux. Mais s'il y en a un que je ne renierai jamais et que je regarderai toujours avec plaisir, c'est Beetlejuice.Emmené par un phénoménal Michael Keaton, Beetlejuice est un de ces petits bijoux qu'il ne faut surtout pas rater. Alors autant vous dire que l'annonce d'une suite, 36 ans (!) après, est une sacrée bonne nouvelle.Le film s'intitule Beetlejuice Beetlejuice (et non pas Beetlejuice 2). Réalisé par Tim Burton. Avec, encore, Michael Keaton et Winona Ryder.La mauvaise nouvelle est qu'il faudra attendre le 11 septembre pour le voir débarquer au cinéma. Mais la bonne, c'est qu'une bande-annonce a été dévoilée.