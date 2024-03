AWAKEN: Astral Blade, le nouveau Metroidvania s'offre une nouvelle vidéo

Publié le Lundi 25 mars 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Sexy & mortelle

ESD DIgital Games, l'éditeur et Dark Pigeon Games, le développeur, sortiront cette année leur nouveau Metroidvania. Il s'intitule Awaken: Astral Blade. Il sortira sur PC, PS4 et PS5.Le jeu raconte l'histoire de Tania, une héroïne cybernétique, envoyée dans une forêt profonde et épaisse - et forcément dangereuse - à la recherche d'une équipe d'exploration qui a disparu.Entre plateformes et combat, Tania va découvrir les ruines d'une civilisation éteinte et une nouvelle source d'énergie.Une bande-annonce a été dévoilée.