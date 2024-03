Simon the Sorcerer Origins : le jeu d'aventure s'offre une nouvelle bande-annonce !

Publié le Lundi 25 mars 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Turlututu chapeau pointu

Annoncé en 2022... espéré en 2023... Simon The Sorcerer - Origins sortira finalement cette année. Il est annoncé sur PC et consoles, sans plus de précision sur les consoles, mais ce devrait être PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, et un doute sur la Nintendo Swith.On vous rappelle que Simon The Sorcerer est une série culte de jeux d'aventure de type Point'n Click des années 90, du moins le premier épisode (c'est un peu parti en couilles par la suite).Ce préquel, toujours jeu d'aventure en point'n click est signé de l'éditeur Leonardo Interactive et développé par Smallthing Studios.Le jeu se déroulera quelques semaines avant le tout premier opus. Une nouvelle vidéo a été publiée.