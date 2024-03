Sand Land : découvrez Forest Land

Publié le Lundi 25 mars 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Bientôt Caillou Land ?

Bandai Namco Europe a mis en ligne une nouvelle bande-annonce de son futur jeu Sand Land, dans laquelle vous allez découvrir Forest Land, un nouveau monde peuplé de nouveaux personnages spécialement créés pour le jeu vidéo. Ces nouveaux personnages ont un chef : Muniel, qui sous ses traits d'enfant cache une détermination sans faille. Forest Land et Sand Land se font la guerre.Notez qu'ils ont été imaginés par feu Akira Toriyama, créateur du manga Sand Land, mais aussi des mangas Dragon Ball et Dr Slump pour ne citer qu'eux.Sand Land, pour rappel, se déroule dans un monde désertique où l'eau est rare et précieuse. Démons et humains cohabitent. Dans ce monde où le roi contrôle l’accès à l’eau potable, le shérif Lao est convaincu que quelque part dans le désert se cache une autre oasis. Il va partir à sa recherche en compagnie de Beelzebub, le prince des démons.Cet action RPG développé par IL CDA Inc est prévu sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series, et sortira le 26 avril prochain.Une démo est disponible gratuitement sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S et Steam.