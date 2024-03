- Bears In Space est désormais disponible

Publié le Lundi 25 mars 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Groar

FPS moderne... mais au gameplay old-school, Bears in Space vient de sortir sur PC, via Steam et l'Epic Games Store. Le jeu est signé Broadside Games et édité par Ravenscourt.Pour rappel, ce FPS déjanté vous met dans la peau, qu'il ne faut pas vendre avant de l'avoir tué, de Maxwell Atoms, un Marine de l'espace dont l'ADN a été mélangé avec celui d'un ours, Beartana...Vous allez défoncez des hordes de robots, des tas d'aliens, le tout avec de multiples armes, dans l'unique but de rentrer sur Terre et, accessoirement, sauver votre équipage.Le jeu est proposé à moins de 20 €.