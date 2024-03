Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Publié le Mardi 26 mars 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Une histoire de dragons...

Dragon's Dogma 2 Steam Deck HELLDIVERS 2 Supermarket Simulator Horizon Forbidden West Complete Edition Counter-Strike 2 Baldur's Gate 3 Lost Ark FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Apex Legends EA SPORTS FC 24 Last Epoch Warframe Casque et contrôleurs Valve Index Millennia HELLDIVERS 2 Édition Super Citizen War Thunder Call of Duty: Modern Warfare III Sea of Thieves: 2024 Edition Enshrouded

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.