ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist débarque en accès anticipé

Toxic

ENDER MAGNOLIA: Bloom In The Mist sortira devrait sortir cette année, sur Nintendo Switch, PS4, PS5 et Xbox Series. Mais le jeu vient de sortir en accès anticipé dès le 26 mars sur PC, via Steam On vous rappelle qu'il s'agit de la suite directe de ENDER LILIES: Quietus of the Knights sorti en 2021. Il est développé par le studio Adglobe and Live Wire et édité par Binary Haze Interactive.Le jeu vous met dans la peau de Lilac, qui doit purifier le monde envahi par une toxine qui infecte le cerveau des humains, mais aussi des formes de vie artificielles. Vous aurez des boss démoniaques à exorciser pour les convertir en alliés par la suite.