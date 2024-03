(TEST) Disque Dur WD RED SA 500 SSD SATA NAS

Publié le Mardi 26 mars 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Rouge de plaisir

Des fois, un test, c'est simple comme "tiens, j'avais un SSD Red en rab', je te l'ai mis dans l'envoi, si tu veux le tester..." et on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur sa vie.Depuis, j'ai décidé de me créer un cloud à la maison, je fais chier tout le monde pour qu'on y mette ses fichiers, ses dossiers, ses photos, et dès que je rencontre quelqu'un, je lui montre que "t'as vu, je peux avoir accès à toutes mes photos depuis n'importe où, attends, là, c'est en 2001 quand je faisais l'hélicobite sur le catamaran et qu'on a croisé une classe de mer de CE1."Bref, le NAS, c'est pas naze. Oui parce que je fais aussi de l'humour.