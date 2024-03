- First Dwarf : il y en a bien eu un premier, non ?

Publié le Mercredi 27 mars 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Un nouveau monde à coloniser

First Dwarf est un mélange de RPG, de Twoer Defense, de management de colonie, de survie... tout ça à la fois. Développé par Star Drifters, First Dwarf sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch dans le courant de l'année.Une bande-annonce de 15 minutes, dévoilant du gameplay, a été mise en ligne.Vous y découvrirez Tru, un nain explorateur qui débarque dans les terres de Driftland. Il va tenter d'y installer une colonie, tout en résistant aux éléments de la nature, aux dangers, mais aussi en récupérant des ressources pour survivre, créer de nouveaux outils et armes...Tru va même construire des Mechas... faits de bric et de broc, et les piloter pour combattre. Il pourra aussi tenter d'amadouer les animaux sauvages... ou tous les exterminer.