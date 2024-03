- South Park Snow Day est sorti

Publié le Mercredi 27 mars 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Oh oh alerte aux gogoles ! Alerte aux gogoles les enfants !

South Park: Snow Day, un jeu signé South Park Digital Studios & THQ Nordic GmbH, vient de sortir sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5 et Xbox Series. Il est proposé au prix de 29,99 €.Pour rappel, ce jeu qui sort au printemps, mais bon, il reste encore de la neige sur les sommets, vous met dans la peau d'un nouveau venu à South Park qui va sympathiser avec Cartman, Stan, Kyle et Kenny. Une tempête de neige s'est abattue sur South Park. Et l'école est fermée. C'est donc l'heure de faire des bêtises.Il s'agit d'un jeu 3D en coop. Des combats, des capacités à débloquer, des hordes d'ennemis...