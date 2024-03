Bad Boys 4, la bande-annonce

Publié le Mercredi 27 mars 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

What you gonna do?

Bad Boys : Ride Or Die sort le 5 juin au cinéma. Le film est réalisé par Adil & Bilall, à qui l'on doit déjà le précedent volet de la saga, et on retrouve devant la caméra Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig et Paola Núñez.Dans cette nouvelle aventure des flics Mike Lowrey et Marcus Burnett, on apprend que l'ancien capitaine du duo est accusé d'avoir travaillé pendant des années pour les cartels.Mike et Marcus vont tout faire pour laver l'honneur de feu leur capitaine... au point de se retrouver piégés et poursuivis par leurs collègues.Une première bande-annonce a été diffusée. Elle pète bien.