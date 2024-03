- TopSpin 2K25 dévoile son gameplay

Publié le Mercredi 27 mars 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Alléchant

ASB Classic - Auckland, Nouvelle-Zélande

Open d'Australie - Melbourne, Australie

Open BNP Paribas - Indian Wells, États-Unis

Open de Cincinnati - Cincinnati, États-Unis

Internazionali BNL d’Italia - Rome, Italie

Open de Miami - Miami, États-Unis

Mutua Madrid Open - Madrid, Espagne

Open de la Banque Nationale - Toronto, Canada

Nitto ATP Finals - Turin, Italie

Roland Garros - Paris, France

Rolex Masters Paris - Paris, France (lieu fictif)

Rolex Monte-Carlo Masters - Monte Carlo, Monaco

Rolex Shanghai Masters - Shanghai, Chine

The Championships, Wimbledon - Londres, Angleterre

US Open - New York, États-Unis

2K a dévoilé la liste des tournois que l'on pourra retrouve dans le jeu TopSpin 2K25. On vous rappelle que le titre est attendu pour le 26 avril pour les éditions Standard et Cross-Gen, et le 23 pour les éditions Deluxe et Grand Chelem.Les tournois disponibles seront :D'autres devraient être annoncés d'ici-là ou sortir en DLC.Une bande-annonce de gampelay, très rassurante, a été publiée.