Builder Simulator arrive sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 28 mars 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Si j'avais un marteau...

Sorti sur PC il y a plusieurs mois, sur PS4 et Xbox One en fin d'année dernière, le jeu Builder Simulator est annoncé sur Nintendo Switch pour le 24 avril prochain.Dans ce jeu, vous allez devenir un entrepreneur et devoir construire une maison. Mais vous allez le faire du début à la fin. En passant par toutes les phases. Dessin des plans, achat des matériaux, fondations, construction, isolation... mais aussi décoration...Il sera proposé au prix de 19,99 €. Un petit prix pour vous apprendre comment faire avant de vous lancer en vrai (et regretter).