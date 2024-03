The Planet Crafter annoncé pour le 10 avril

Publié le Jeudi 28 mars 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Tout est à faire

Déjà disponible depuis mars 2022 en accès anticipé, The Planet Crafter débarque en version finale le 10 avril prochain, sur PC, via Steam Le jeu, signé Miju Games, vous entraîne sur une planète hostile dans le but de la rendre habitable. Vous allez donc devoir la terraformer.Il vous faudra l'explorer, récupérer des matériaux, construire de nouveaux éléments, améliorer votre base, et construire des machines capables de créer de l'oxygène, de la chaleur, de la pression, dans le but de développer une nouvelle biosphère.Des fois, quand même, ça rate. Le jeu est solo mais une nouvelle mise à jour ajoute du coop jusqu'à 8 joueurs. Le jeu sera proposé au prix de 23,99 €.