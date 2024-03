Memory's Reach, entre puzzles et plateformes

Publié le Jeudi 28 mars 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Cellules grises en action

Initialement prévu pour 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, Memory's Reach sortira à la fin de l'année... et uniquement sur PC, via Steam . Ça ne veut pas dire que les autres plateformes sont abandonnées, juste qu'il sortira d'abord sur PC... où d'ailleurs une démo est d'ores et déjà disponible.Le jeu est développé par le studio australien 100 Stones Interactive. Il s'agit d'un jeu de puzzles et de plateformes. Vous allez explorer un monde assez minimaliste, à la recherche des explications sur la disparition d'une civilisation alien.Les puzzles se veulent complexes et à multiples couches : il ne s'agira pas que d'un type de puzzles, mais plusieurs types, parfois mélangés dans le même... comme gérer des jeux de lumières, gérer la gravité, trouver quelles machines à activer... sans oublier les plateformes qui vous obligent à penser de manière verticale.Bref, ce sera complexe.