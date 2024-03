PlayStation Plus : Les nouveaux jeux gratuits d'avril

Publié le Jeudi 28 mars 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Tout petit mois

Immortals of Aveum (PS5)

Minecraft Legends (PS4, PS5)

Skul: The Hero Slayer (PS4)

Beekeeper Sigma Legendary Skin

Art Deco Symmetra Legendary Skin

Runner Sojourn Epic Skin

Punker Queen Junker Queen Epic Skin

Construction Ramattra Epic Skin

Matsuri Kiriko Epic Skin

Cassia Lifeweaver Epic Skin

Amethyst Illari Epic Skin

Rugby Mauga Epic Skin

5x Battle Pass Tier Skips

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothéque dès le 2 avril.Voici la liste des jeux...Pack Overwatch 2 Mega Bundle exclusif aux membres PlayStation Plus :