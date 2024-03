- Marvel Rivals, le nouveau jeu multi à base de super-héros

Publié le Jeudi 28 mars 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Super mou ?

NetEase Games et Marvel Games ont dévoilé une première bande-annonce de leur Marvel Rivals, un nouveau jeu PvP en multijoueur, à 6 contre 6.Développé par une équipe qui a bossé sur Battlefield et Call of Duty, le jeu est un "fast-paced, cooperative gameplay experience, 6v6 players battling for victory across destructible environments, reshaping the terrain to create tactical advantages" dixit le communiqué de presse américain. Autrement dit, un jeu rapide où deux équipes de 6 joueurs combattent dans des environnements destructibles et modifient le terrain pour se créer des avantages tactiques. Enfin en gros, quoi.Sauf que pour le rapide, on repassera. La bande-annonce dévoile un gameplay... mou, mais mou....Parmi les super-héros, vous pourrez incarner Iron Man, Spider-Man, Black Panther, Hulk, Rocket, Groot, Scarlet Witch, Storm, Magik et d'autres encore.Alpha test prévu en mai. Le jeu est prévu sur PC, uniquement.