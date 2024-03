- Undead Inc. : gérez un labo pharmaceutique

Publié le Vendredi 29 mars 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Devenez vous aussi un gros pourri

Undead Inc. est un jeu développé par Rightsized Games et édité par Team17 Digital, dans lequel vous allez endosser le rôle d'un boss de labo pharmaceutique.Vous allez devoir surtout faire avec une direction qui a des demandes bien particulières, la principale étant de gagner un max de pognon.Peu importe l'éthique. Il faudra développer des armes chimiques, faire des tests illégaux de vos médicaments... vous devrez aussi construire et développer votre labo. Notez que produire de la drogue est aussi une solution envisageable. Et hautement recommandée.Bref, on va rire.Le jeu sort le 2 mai, sur PC, via Steam