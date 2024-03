- Outward Definitive Edition est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 29 mars 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Good Old Game ?

Sorti en 2019 sur PC et consoles PS4 et Xbox One, puis en 2022 en Definitive Edition sur PS5, Xbox Series et à nouveau PC, Outward débarque enfin sur Nintendo Switch. En Definitive Edition aussi.Ce RPG monde ouvert en solo ou multi est proposé avec 2 DLC.Dans le jeu, vous allez arpenter l'univers d'Aurai. Vous êtes aventurier et allez simplement explorer le monde et ses dangers. Bandits, monstres... mais aussi maladies infectieuses, faim, soif, sommeil...Vous devrez aussi améliorer votre équipement au fil de l'aventure. Bref, un RPG, on vous dit.