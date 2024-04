Morkull Ragast’s Rage, un nouveau jeu d'action-plateformes animé

Publié le Lundi 29 avril 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Si tu avances et que je recule, comment veux-tu que Morkull ?

Développé par les espagnols de Disaster Games et édité par SelectaPlay, le jeu Morkull Ragast’s Rage, est un jeu d'action-plateformes annoncé sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch dans le courant de l'année.Vous allez découvrir Morkull, le Dieu de la mort et des ténèbres, bien décidé à fuir le Ragast pour enfin être dans le monde des vivants et pouvoir ainsi les dominer. Petites particularités : Morkull sait qu'il est un personnage de jeu vidéo. Il sait qu'il est contrôlé par un joueur. Et il sait que des développeurs sont à l'origine de sa création...Le jeu sera dessiné entièrement à la main.Une vidéo a été diffusée.