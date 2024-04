Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Publié le Lundi 29 avril 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Viens dans mon manoir

Manor Lords Steam Deck Bellwright HELLDIVERS 2 TopSpin 2K25 Sea of Thieves: 2024 Edition Call of Duty: Modern Warfare III The Planet Crafter Baldur's Gate 3 Counter-Strike 2 War Thunder Call of Duty: Black Ops III Fallout 4 Apex Legends Dead Island 2 Sker Ritual ELDEN RING Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition Lost Ark Fallout 76

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.