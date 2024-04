Arena Breakout: Infinite en bêta le 8 mai

Publié le Lundi 29 avril 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

On teste ?

On a la date de la bêta fermée du jeu Arena Breakout: Infinite. Elle débute le 8 mai. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site officiel pour y participer gratuitement.Développé par MoreFun Studios, une filiale de Tencent Games, Arena Breakout: Infinite sortira sur PC. Il s'agit d'un FPS multijoueur dans lequel vous incarnez un militaire surentraîné qui débarque dans la Dark Zone de Kamona et va devoir y affronter des mercenaires, alors que le pays est en guerre.Au fil de votre progression, vous récupèrerez des récompenses et des richesses qui vous permettront d'améliorer votre équipement. Vous pourrez, par exemple, modifier votre arme grâce à plus de 500 accessoires.Les développeurs mettent l'accent sur le côté réaliste des combats, des sensations, des effets sonores.