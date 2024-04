Field of Glory: Kingdoms, un nouveau jeu de stratégie

Publié le Lundi 29 avril 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Montjoie, Saint-Denis !

Field of Glory: Kingdoms est un jeu de stratégie pure, à l'ancienne, façon 4X qui sortira en juin prochain. Nouveau jeu signé AGEOD et édité par Slitherine, il vous envoie en 1504 et va se dérouler sur deux siècles.Vous allez gérer votre domaine, le développer, construire de nouveaux documents, mais aussi faire la guerre à d'autres royaumes.Ce sont vos descendants qui continueront l'expansion... pour peu qu'on vous laisse faire.Dans le jeu, 375 factions vous attendent, 325 unités, 600 bâtiments, 14 religions, 90 traits culturels...