Underground Garage : un jeu de mécano

Publié le Lundi 29 avril 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Une clef de 12 ?

Underground Garage est un jeu développé par BeardedBrothers.games dans lequel vous allez incarner un mécanicien. Vous allez pouvoir réparer mais aussi créer de A à Z vos voitures.Des milliers de pièces sont disponibles, pour les performances ou l'esthétisme.Vous pourrez aussi tester les voitures sur route, pour les améliorer ensuite... ou simplement pour le plaisir.Le jeu est jouable seul ou en multijoueur en coop.Il sortira sur Steam en accès anticipé cette année, et sortira aussi sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.